Sıfır makyaj Serenay

Bir süredir Cem Yılmaz’la birlikte olan geçen günlerde de yollarını ayıran Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından bol bol paylaşım yapıyor.

Son olarak makyajsız pozlarını hayranlarının beğenisine sunan Sarıkaya, çok beğeni topladı.

“BIKTIM BU ABUK SABUK HABERLERDEN

Öte yandan Serenay Sarıkaya, eski sevgilisi Kerem Bürsin ile olan ilişkisi sırasında giydiği bornozuyla Instagram hesabından fotoğraf paylaşmıştı. Oyuncunun bu hareketi, sosyal medyada kullanıcıları tarafından “Kerem Bürsin’le barıştı” şeklinde yorumlanmıştı.

Bu yorum sonrası tekrar bir paylaşımda bulunan Serenay Sarıkaya, “Arkadaşlar bıktım bu abuk sabuk haberlerden. Bu bir bornoz markası isteyen herkes edinebilir. Daha neler” yorumunda bulunmuştu.

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