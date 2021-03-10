Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı’nı görenler tanıyamadı

‘Sihirli Annem’ dizisinde canlandırdığı ‘Tuğçe’ karakteriyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı yeni projesi için imaj değişikliğine gitti.

Estetik iddialarıyla sık sık gündeme gelen Ersubaşı, değişiminden kareleri “Yeni işimle birlikte yeni bir ben oldum” notuyla yayınladı.

27 yaşındaki oyuncu, üç yıl önce mide küçültme ameliyatı olmuş ve 6,5 ayda 41 kilo zayıflamıştı.

Ersubaşı, geçen haftalarda “Yüzüne neden bu kadar estetik yapıyorsun?” sorusuna şu yanıtı vermişti:

“Yüzümde sadece göz altı ışık dolgusu ve alnımda botoks var. Onu da iki ay önce yaptırdım ilk kez.”

“Yani anlamak istemediğiniz bir şey; dudağımda dolgu yok. Burnum da estetik değil ama yapacağım. Özellikle burnumu.”