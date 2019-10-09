Sihirli Annem’in yıldızlarından ‘3’lü paket’

Ekranların efsane dizilerinden ‘Sihirli Annem’ de rol alan Zeynep Özkaya-Gizem Güven-Jennifer Boyner, öneki gün Etiler’de bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Dizide rol almaya başladıklarından bu yana arkadaş olan ve birlikte büyüyen genç oyuncular, kendilerini görüntüleyen gazetecilere poz verdi. Bir süredir herhangi bir projede yer almayan üçlü, “Bugün bir proje için toplantımız var, onu konuşmaya geldik” dedi.

Birbirlerini bırakmadıklarını belirten üçlü, “Yapımcıya 3’lü paket sunacağız” diyerek kahkaha attı.