Siirt Kısa Film Festivali’ne halk büyük ilgi gösterdi

Bu sene ilk kez düzenlenen 1.Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali, 7 Mayıs Pazartesi günü başladı. Festivale il halkı ve çevre illerden binlerce kişi katıldı.

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Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen 1.Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali 7 Mayıs Pazartesi günü başladı. 5 gün boyunca panel, senaryo ve sinema atölyeleri ve ücretsiz film gösterimlerinin gerçekleşeceği festivalde; Kurmaca, Belgesel, Animasyon ve Deneysel kategorilerinde yer alan kısa filmleri yarışacak. Festivalin açılışında bir çok siyasi isim katıldı.

UMUT VERİCİ BİR TABLO

Ana Juri Başkanı Mahperi Uçar “Sinema bilimin, kültürün, tarihin kapsadığı bir sanat dalıdır. Türk sineması Yeşilçam'dan bu yana önemli adımlar attı. Uluslararası alanda alınan ödüller sinemamızı bir adım ileriye taşıdı. Sinemamız adına umut verici bir tablo olabilmesi için festivallere ihtiyacımız var. Kısa film festivalleri bunun ön ayağını oluşturuyor. Jurimiz ile birlikte bir hafta boyunca özenle hazırlanan kısa filmleri titizlikle izleyeceğiz” dedi.

GÖKSEL'E İLHAM VEREN BELGESEL FESTİVALDE

Açılış töreninde konser veren Göksel “Siirt'e ilk defa geldim. Batman'dan Siirt'e gelirken yol beni etkiledi. Bir kez daha gelip bölgeyi dolaşacağım” dedi. Festivalin ilk gününde hazırlanan belgesel videoların içeriğini seyreden Göksel ““Sen Orda Yoksun” şarkımı Metin Erksan'ın yönettiği “Sevmek Zamanı” filminden esinlenerek yazmıştım. Bu filmin de festivalde olması güzel bir tesadüf oldu benim için” diye konuştu.