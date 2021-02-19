Sıla-Ahmet Kural davası yeniden başlıyor

Oyuncu Ahmet Kural, 2018 yılında şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darbettiği gerekçesiyle İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucu ‘hakaret’, ‘yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından toplamda 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yerel mahkemenin kararının ardından dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. Dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, dosyanın basit yargılama usulü yönünden yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunduğunu değerlendirerek kararı bozmuştu.

İstinafın bozma ilamından sonra şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darbettiği gerekçesiyle oyuncu Ahmet Kural, bugün İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanacak.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darbettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 22 Nisan 2019 tarihinde ‘hakaret’, ‘yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapse çarptırılan oyuncu Ahmet Kural hakkında verilen kararın ardından Kural’ın avukatları İstinaf Mahkemesi’ne başvurmuştu.

İstinaf başvurularını kabul eden Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak, dosyayı hüküm kurulmak üzere yeniden yerel mahkemeye göndermişti.

Daire, dosyanın basit yargılama usulü yönünden yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunduğunu, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçları yönünden mevcut delillerin değerlendirilmesinde zorunluluk olduğunu ve olay yerinde keşif yapılması gerektiğini gerekçe göstererek yerel mahkemenin kararını bozmuştu.