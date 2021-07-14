Sıla-Ahmet Kural davasında karar çıktı

Ahmet Kural, 2018 yılında Sıla Gençoğlu’nu darbettiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Gençoğlu’nun şikayeti üzerine Kural hakkında, ‘hakaret’, ‘yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından dava açılmıştı.

Ahmet Kural, İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada, 22 Nisan 2019’da ‘hakaret’, ‘yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yerel mahkemenin kararını, taraf avukatları İstinaf Mahkemesi’ne taşımıştı. Kararı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi, dosyanın basit yargılama usulü yönünden yeniden değerlendirilmesi gerektiğini, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçları yönünden mevcut delillerin değerlendirilmesinde zorunluluk olduğunu ve olay yerinde keşif yapılması gerektiği gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

KURAL’A 1 YIL 4 AY 20 GÜN HAPİS

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, bozmanın ardından yeniden görülen davanın karar duruşması bugün yapıldı. Tarafların katılmadığı duruşmada, avukatları hazır bulundu.

Mahkeme, Ahmet Kural’a, ‘hakaret’ suçundan 7 ay 15 gün, ‘basit yaralama’ suçundan 5 ay ve ‘hakaret’ suçundan 4 ay 5 gün olmak üzere toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapse çarptırarak, cezanın ertelenmesine hükmetti.

“İDDİALARIMIZIN GERÇEKLİĞİ BİR KEZ DAHA TESCİLLENDİ”

Sıla Gençoğlu’nun avukatı Rezan Epözdemir, karara ilişkin değerlendirmesinde, “İddialarımızın gerçek olduğu bir kez daha tescillendi. Sanık Ahmet Kural, ‘hakaret’, ‘yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarını işlediğinden bahisle mahkum edildi. Geç kalınmış olsa da bu yönüyle müvekkilimizi memnun etmese de her şeye rağmen adalet tecelli etmiştir” ifadelerini kullandı.

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