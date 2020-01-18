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Sıla balayı gezisinden paylaştı! Dikkat çeken soyadı detayı…
Sıla balayı gezisinden paylaştı! Dikkat çeken soyadı detayı…
Şef Hazer Amani ile yaptığı evlilik sonrasında balayı için İtalya'yı tercih eden Sıla Gençoğlu buradan geçtiği fotoğraflarla takipçilerini heyecanlandırdı.
Magazin 18 Ocak 2020 - 08:58

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz hafta şef Hazer Amani ile dünya evine girmiş ve yaptığı bu sürpriz evlilikle dikkatleri üzerine çekmişti. Balayı için arkadaşlarıyla birlikte İtalya’ya uçan çift havalimanında muhabirlerin sorularını yanıtlamış ve heyecanlı tavırlarıyla dikkat çekmişti.

LÜKS RESTORANDAN PAYLAŞIM

İkili, arkadaşlarıyla birlikte çıktıkları balayında İtalya’nın en meşhur restoranlarından birine gitti. Mükemmellik sertifikası sahibi restorandan paylaşımlarda bulunan Sıla’nın kendileri için ayrılan masadan isim kartlarını çekmesi dikkat çekti. Sıla’nın evlenmesine rağmen kızlık soyadını kullanmaya devam etmesi dikkat çekti.

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Son güncelleme: 09:00 - 18.01.2020
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