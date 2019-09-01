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Sıla Bodrum’da Emine Bulut için seslendirdi
Sıla Bodrum’da Emine Bulut için seslendirdi
Sıla, önceki akşam yeniden Bodrum Antik Tiyatro sahnesindeydi. Sıla, konserde Kırıkkale’de eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için Sezen Aksu’nun unutulmaz eseri ‘Ünzile’yi seslendirdi.
Magazin 1 Eylül 2019 - 10:09

Ömercan ALTAY – SÖZCÜ

Bu yaz Bodrum Antik Tiyatroda defalarca sahneye çıkan Sıla, sezonun son Bodrum konserinde ‘Elimizi taşın altına koyalım' diye çağrı yaptı. Geçtiğimiz hafta ölümüyle herkesi yasa boğan Emine Bulut'a ithafen Sezen Aksu'nun ‘Ünzile' şarkısına, “Ölüm beter. Geride kalmak ölümden beter. Gidenlerin, yitirdiklerimizin ardından söylüyoruz. Geride kalan küçük çocuklar, geride bırakılan yaralı yürekler gibi söylüyoruz. Öldürülen kadınların kanayan kalpleri gibi atıyor kalbimiz. Geri döndüremeyiz. Ama sessiz kalmayabiliriz” diye başlayan Sıla, şarkının sonunda ise “Valla birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Elimizi taşın altına sokmazsak bu memlekette hiç bir şey halledemeyiz” diyerek tepkisini dile getirdi.

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