Sıla Bodrum’da Emine Bulut için seslendirdi

Ömercan ALTAY – SÖZCÜ



Bu yaz Bodrum Antik Tiyatroda defalarca sahneye çıkan Sıla, sezonun son Bodrum konserinde ‘Elimizi taşın altına koyalım' diye çağrı yaptı. Geçtiğimiz hafta ölümüyle herkesi yasa boğan Emine Bulut'a ithafen Sezen Aksu'nun ‘Ünzile' şarkısına, “Ölüm beter. Geride kalmak ölümden beter. Gidenlerin, yitirdiklerimizin ardından söylüyoruz. Geride kalan küçük çocuklar, geride bırakılan yaralı yürekler gibi söylüyoruz. Öldürülen kadınların kanayan kalpleri gibi atıyor kalbimiz. Geri döndüremeyiz. Ama sessiz kalmayabiliriz” diye başlayan Sıla, şarkının sonunda ise “Valla birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Elimizi taşın altına sokmazsak bu memlekette hiç bir şey halledemeyiz” diyerek tepkisini dile getirdi.