Sıla: Dün akşam çifte kutlamamız vardı

Oyuncu Ahmet Kural ile yaşadığı aşkı mahkeme salonlarında biten şarkıcı Sıla, bir süredir yaşadığı kötü günleri unutmak adına inzivaya çekilmişti. Sosyal medya hesabını bu süre zarfında fazlaca kullanmayan Sıla, geride bıraktığımız akşam yaptığı paylaşımla yeni heyecanlarına sevenlerini de ortak etti. Yeni bir albüm için şarkılarını tamamlayan Sıla aynı zamanda anne ve babasının nişanlanmasının 46. yılını da keyifli bir şekilde kutladı. Güzel şarkıcı kutlama gecesi çekilmiş bir fotoğrafı; “Dün akşam çifte kutlamamız vardı. Annemle babam nişanlanalı tam 46 sene olmuş! Ve yeni şarkılar çıkalı neredeyse 1 gün” notuyla paylaştı.