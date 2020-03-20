Sıla ellerini yıkarken konser verdi!

Pek çok isim gibi kocasıyla birlikte kendisini eve kapatan Sıla, sosyal medya hesabından paylaştığı el yıkama videosu ile hem takipçilerine bir hatırlatmada bulundu hem de onlara mini bir sürpriz yaparak şarkı söyledi.

Yataktan yeni kalktığını söylediği videoda ellerini yıkarken izlediğimiz Sıla aynı zamanda uzunca bir metin de paylaştı. İşte Sıla’nın o paylaşımı:

“Röraydın… Hiç gına gelmesin:

Ellerimizi yıkamaktan

Kolonyaları, dezenfektanları şakır şukur dökünmekten

Sağlıklı ve sıkı beslenmekten

Odalarımızı havalandırmaktan

Bilgilerini aktaran hekimleri dinlemekten

Evde oturmaktan.

Doğa kulağımıza fısıldamanın çok ötesine geçti. Avaz avaz bağırıyor. Önlemlerini almanın şart olduğu bir virüsle sınanıyoruz. Hepimize güç, moral ve sabır diliyorum. N’olur ama n’olur elimizden geleni değil gereken neyse onu yapalım. Evde okunacak yığınla kitap, dinlenecek dünya kadar müzik, izlenecek bir sürü film var. Al eline kağıt kalem, belki iki satırın vardır içerde, belki bir ağaç çizersin kimsenin görmediği bir yeşille. Odadaki koltuk belki bu günler için ters çevrilmeyi bekliyordur kim bilir… Ayrıca raflar var “Atmayayım dursun” dediğimiz öteberiyle dolmuş. Sonra çekmeceler! Ah o çekmeceler… “Bir ben yokum içinde” çekmeceleri… Günlük bile tutulur yeniden. Unutmamamız gereken günler bu günler. Yeni baştan bize dönüyoruz arkadaşlar, en basite dönüyoruz. İçerde sorgu sual, nutuk, şefkat, Allah ne verdiyse…. Dışarda eksik, fazlalık aklınıza ne gelirse… Dengeye kadar yolumuz var. Ben estikçe böyle videolar paylaşacağım sizinle. Siz de üstümdeki çirkin sabahlık, terlik ve elbet çılgın saçlarımı huysuz suratımı mazur göreceksiniz ama. Gönül niyette bize acil şifalar! Röraydın sevgililerim, güzel olsun rüyalar. Tedbiri elden bırakmak yok, umuttan geçmek yok!”