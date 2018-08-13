Sıla ‘Farzet hiç ayrılmadık’ yazınca…
Sıla, pek çok ünlü isim gibi şair Can Yücel’in ölüm yıl dönümünde büyük ustayı andı. Sosyal medya hesabından Can Yücel’in ‘Farzet hiç ayrılmadık’ şiirini paylaşan Sıla’ya takipçileri eski sevgilisi Ahmet Kural’ı hatırlatarak ‘bu şiiri özelikle mi seçtiniz?’ yorumunda bulundu. Gelen mesajlara cevap vermeyen ünlü şarkıcının şiir ile paylaştığı duygusal fotoğrafı da dikkat çekti. Sıla ve oyuncu Ahmet Kural geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı.
İŞTE SILA’NIN PAYLAŞIMI
Farzet hiç ayrılmadık
Gözümde tütüyor
Gözümü tütsülüyorsun hala
Hep birlikteyiz sanki
Seninle ben ve DÜNYA #CanYücel