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Sıla Gençoğlu: Elbette bir sonu olacaktı
Sıla Gençoğlu: Elbette bir sonu olacaktı
Şarkıcı Sıla Gençoğlu sosyal medya hesabından müzik stüdyosunda çekilmiş fotoğraflarını paylaştı ve takipçilerine yeni projenin müjdesini verdi.
Magazin 21 Temmuz 2020 - 09:45

Karantina günlerini eşi Hazer Amani ile birlikte evde geçiren ve zaman zaman yaptığı canlı yayınlarla takipçileriyle etkileşim halinde kalan Sıla Gençoğlu, bu defa müjdeli bir paylaşım ile sevenlerinin karşısına çıktı.

Stüdyoda mikrofon başında çekilmiş karelerini takipçilerinin beğenisine sunan Sıla, bu paylaşımının altına şunları yazdı:

“Gözümü açıp yazdıklarımın, gece yarısı melodilerinin, masada tutulan ritimlerin, duvarların arasında kalan sesimin elbette bir sonu olacaktı. O mikrofon buraya gelmişti.”

Son güncelleme: 09:47 - 21.07.2020
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