Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural’ın ‘darp’ davası başladı

Eski sevgilisi şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiasıyla hakkında "hakaret, tehdit ve basit yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Ahmet Kural, Çağlayan Adliyesi'ne giriş yaptı.

Emre ÇEVİK – Ümit TÜRK



Sanat dünyasının iki ünlü ismi Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu, aralarında yaşanan ‘darp’ iddiası nedeniyle bugün hakim karşısına çıkıyor. Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne davalı sıfatıyla ilk olarak Ahmet Kural avukatıyla birlikte giriş yaptı. Davacı Sıla Gençoğlu da avukatıyla birlikte duruşmaya katılmak için adliyeye geldi.

DURUŞMA BAŞLADI



Davalı ve davacı duruşma salonuna alındı. Davalı Ahmet Kural sanık kürsüsünde davacı Sıla Gençoğlu da avukatıyla birlikte müşteki kısmında oturduğu duruşma başladı.

KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Duruşma salonunda kimlik tespiti yapıldı. Ahmet Kural: Eğitim durumu yüksek lisans aylık gelir 50 bin TL olarak belirlendi. Sinema ve filmi projelerinde yer aldığı zaman ise yıllık 2,5 milyon TL, olarak aktarıldı. Sıla Gençoğlu’na ise geliri sorulmadı.

Ahmet Kural'ın savunması:

2017 Mayıs ayında güzel bir ilişkiye başladık. Birlikteliğimiz sırasında aramızda kültür farkından dolayı anlaşmazlıklarımız olurdu. Müşteki ile arkadaşlarıma ve İnançlarıma yönelik saygısızlığı nedeniyle ayrıldık.

Bir hafta içinde kendisi Okan isimli denilen biriyle beraber olduğuna dair duyumlar oldu. Bu benim ağırıma gitti. Kendim mahremiyete biraz önem veriyorum. Olay basında da yer aldı. Sonrasında 6 Mayıs'ta kendisi bana dön diye mesaj attı. Cevap vermedim. 16 Mayıs'ta teyzesi mesaj attı. Sıla'nın Okan ile bir alakası yokmuş dedi. Ben ise ayrılma nedenimiz bu değil diyerek telefonu kapattım. Araya ortak arkadaşlarımızı soktu. Ağustos'ta bana sana şarkı yaptım dedi. Bu beni etkiledi. Ama aklında o adam vardı. Ona Üçüncü kişi ile olan birlikteliğiyle ilgili 3 defa o soruyu sordum. Bana değişik cevaplar verdi. Kafamda şüphe oluştu. Olay günü Annem ve anlamların geldiği gece kendisi bize geldi. Alkol aldık. Kendisi bayağı içti. Rumeli hisarındaki evin merdivenin de inerken sendeledi. Kolundan tutup indirdim. Daha sonra Zekeriyaköydeki benim evime geçti. İçimde kalan şüpheden dolayı aynı soruyu bir kez daha sordum. Evet senin canını yakmak için yaptım dedi. Kendisinden Evi terketmesini istedim. Aramızda tartışma oldu. Defol git dedim. Şoförümü aramak istedim. Elimden tuttu. Sonrasında ben kendisinden elimi çekerken düştü.. Kendisi bana yapma Ahmet konuşalım vs dedi. İddianamedeki sözleri kendisine söylemedim ve kesinlikle vurmadım. Sonra kendisi şoförünü aradı. 15-20 dakika süren kavganın sonunda kendisi dışarı çıktı ve çıkarkende bana seni bitireceğim Ahmet kural dedi. Üzerime atılı şuçlamaları kabul etmiyorum.

DAVA SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

Büyük aşkla başlayıp ceza mahkemesinde son bulan süreçte neler yaşandı. Savcılık soruşturma sonunda ne dedi? İşte dava dosyasına yansıyan bilgiler;

“45 DAKİKA ŞİDDET GÖRDÜM”

Ünlü şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'ın kendisini, Zekeriyaköy'deki evinde darp ettiğini iddia ederek savcılığa şikayette bulundu. Darp raporunu da savcılığa teslim eden Sıla verdiği ifadesinde, “45 dakika boyunca darp edilerek yerlerde sürüklendim. Kafamı duvarlara vurdu. Kül tablasıyla saldırdı” dedi.

“KARŞILIKLI OLDU… 15 DAKİKA SÜRDÜ”

İddialara ilişkin soruşturma başlatan savcılık Kural'ı ifadeye çağırdı. Avukatıyla birlikte savcıya giden Kural suçlamaları reddederek, “Olay günü aramızda bir tartışma yaşandı. Bu tartışma sırasında Sıla'nın evden gitmesini istedim. Birbirimize karşı seslerimizi yükseltik. Fakat tehdit etmedim. O gün alkollü olduğumuz için birbirimizi kollarımızdan tutup sarstık. Bu sırada birkaç kere yere düştük. tüm bu yaşananlar 15 dakika sürdü” diye konuştu.

SAVCILIK KURAL'IN 5 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

Tüm bunlar yaşanırken asıl soruşturmayı yürüten Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı Ahmet Kural hakkındaki iddianamesini tamamladı. İddianamede, “Olay günü yaşanan tartışmada şüphelinin müştekiye tehdit ve hakarette bulunmak ve müştekiyi darp etmek şeklinde gerçekleştirdiği eylemleri ile üzerine atılı, ‘hakaret', ‘tehdit' ve ‘basit yaralama' suçlarını işlediğinin anlaşıldığı” ifade edildi. Kural'ın söz konusu suçlardan 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.