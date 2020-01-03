Sıla, hamilelik iddialarına fotoğrafla cevap verdi

Sıla hakkında geçen gün bir buçuk aylık hamile olduğu iddiası ortaya atıldı ve çiftin bu nedenden dolayı ani bir şekilde düğün kararı aldığı söylendi. Sıla, tüm bu iddialara sosyal medya hesabından kafa karıştıran bir paylaşımla cevap verdi.

Ünlü şarkıcı Sıla ve ünlü şef Hazer Amani 13 Ocak’ta, tam da geçen yıl tanıştıkları gün, dünya evine girmeye hazırlanıyor… Çiftin ani bir kararla evlenecek olmaları ise herkeste şaşkınlık yarattı. Dün ise 2. Sayfa programında Sıla’nın bir buçuk aylık hamile olduğu için bu kararı aldıkları iddia edildi.



Tüm bu iddialar üzerine ise popçu Instagram hesabından kafa karıştıran bir paylaşım yaptı ve “Her şey yeni. Cebimde yeni şarkılar gıcır gıcır. Muhabbetler ileri, yeni. Planlar, programlar heyecanlı, yeni. İçime bakıyorum, iyi, hamdolsun çok iyi. O zaman sallan sallan dur” dedi. Sıla’nın ‘İçime bakıyorum iyi’ demesi hamilelik iddialarını da doğrular nitelikteydi…