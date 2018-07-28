Sıla, Harbiye’de büyüledi

Harbiye'de sahneye çıkan Sıla'nın 5'inci gün konseri de hayranlarının yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Anne ve babasının da konuklar arasında olduğu Sıla, sahne performansıyla yine herkesi kendine hayran bıraktı.

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Sıla önceki akşam Harbiye’de sevenleriyle buluştu. Harbiye’deki 5'inci gecesine turuncu renkli, uzun ve yırtmaçlı bir elbiseyle çıktı.

ÖNCEDEN İZLEMİŞTİM

Her konserinde birbirinden ünlü isimlerin de seyirci olarak yer aldığı Sıla'nın son konserindeki konukları arasında Sıla’nın anne ve babası Şükrü – Ömür Gençoğlu’nun yanı sıra, Haldun Dormen, Göksel Kortay, Buse Terim-Volkan Bahçekapılı, Selçuk-Cemre İnan ve Serenay Aktaş vardı. Sıla’nın annesi Ömür Gençoğlu Ahmet Kural, hakkında habercilerin sorduğu sorulara; “O özel konu. Hiç müdahil olmadım, hiç konuşmadım. Genç onlar kendileri bilirler” diyerek yanıt verdi. Bir muhabirin siz sevmiştiniz kendisini sözlerine, “Bilmiyorum” diye karşılık verdi. Anne Gençoğlu filmlerini izliyor musunuz? sorusuna ise şu cevabı vererek sözlerini noktaladı. “Başarılı bir insan ama şimdi bir şey söyleyemem. Filmlerini önceden izlemiştim” dedi.

YÜREĞİ AĞZINA GELDİ

Sıla’nın anne ve babası Şükrü, Ömür Gençoğlu kızları Sıla’nın kulisinden ayrılarak protokoldeki kendilerine ayrılmış olan koltuklarına ulaşabilmek için cambazlık yaptılar.En önde ayrılmış yerlerine gitmek için yüksekliği yerden 2.30 metre olan duvar kenarında yürürken Sıla’nın annesi Ömür hanımın yüreği ağzına geldi.Ömür hanım kendisine yardım eden gence ” Aman evladım düşmeyelim sıkı tut ”derken Şükrü bey futbolcu Selçuk İnan’a tutunarak yürüdü.

