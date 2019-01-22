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Sıla, Hazer Amani’den sonra başka bir erkekle sarmaş dolaş
Sıla, Hazer Amani’den sonra başka bir erkekle sarmaş dolaş
Geçtiğimiz günlerde Hazar Amani ile sarmaş dolaş objektiflere yakalanan Sıla, bu sefer de başka bir erkekle kameralara yansıdı.
Magazin 22 Ocak 2019 - 11:46

Ahmet Kural’ın kendisini darp ettiğini söyleyen ve savcılığa başvuruda bulunan Sıla, geçtiğimiz günlerde MasterChef programının sunucusu Hazer Amani ile görüntülenmişti. Evli olan Hazer Amani’nin bir ay önce eşi Deniz Mumcuoğlu ile ayrıldığı iddia edilmişti.

Snob Magazin’in haberine göre, başarılı şarkıcı, bu sefer de başka bir erkekle sarmaş dolaş ekranlara yansıdı. İkilinin bir kafede oturduğu, yanındaki erkeğin Sıla’ya sarılarak öptüğü görülüyor.

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Son güncelleme: 17:59 - 22.01.2019
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