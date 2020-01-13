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Sıla ile Hazer Amani hayatını birleştirdi!
Sıla Gençoğlu ile ünlü şef Hazer Amani bugün sade bir törenle dünyaevine girdi. Çift nikahtan sonra akşam saatlerinde Nişantaşı'nda bulunan bir mekanda davet verecek.
Magazin 13 Ocak 2020 - 18:03

Bir süredir birlikte olan şarkıcı Sıla Gençoğlu ve şef Hazer Amani sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Sıla Gençoğlu’un nikah şahitiğini menajeri ile müzik direktörü yaparken, Hazer Amani’nin nikah şahidi ise Beyazıt Öztürk oldu.

BALAYI ROMA’DA

Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani nikahtan sonra Nişantaşı’nda bulunan bir mekanda davet verecek. Geceye çiftin ailelerinin yanı sıra 100 yakın dostu katılacak. Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani nikahtan sonra Roma’da kısa bir tatil yapacak.

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Son güncelleme: 18:16 - 13.01.2020
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