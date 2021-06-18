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Sıla, İlker Kaleli’ye aşkını haykırdı: 40 sene bekledim!

Dün 41 yaşına basan Sıla, doğum gününü sevgilisi İlker Kaleli ile kutladı. Instagram hesabından romantik bir mesaj yayınlayan Sıla, Kaleli'nin elini tuttuğu fotoğrafı, "O baktığın gözüm değil, kalbim. Ve sen bana bu hayatın armağanısın. 40 sene bekledim" sözleriyle paylaştı.

Güncellenme: 14:15, 18/06/2021
Hayat HaberleriMagazin
Sıla, İlker Kaleli’ye aşkını haykırdı: 40 sene bekledim!

Ünlü şef Hazer Amani ile tek celsede boşanan şarkıcı Sıla Gençoğlu, oyuncu İlker Kaleli ile yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı. Aşkları dolu dizgin süren çiftten Sıla, dün 41 yaşına bastı.

Doğum gününü sevgilisi ile kutlayan Sıla, Kaleli’nin elini tuttuğu fotoğrafı Instagram hesabından romantik bir mesajla paylaştı.

Ünlü şarkıcı, binlerce beğeni alan gönderisine şu notu düştü:

“O tuttuğun elim değil, kalbim.
Eğildikçe değdim içime.
Geçen zamanın ardından baktım.
Hanın kapılarını kapattım.
Buralara varana dek
Yel de esti, kasırga da vurdu
Sen olursan bir kırk yıl daha deviririm gibi bir cesaret var şimdi içimde.
O baktığın gözüm değil, kalbim
Ve sen bana bu hayatın armağanısın.
40 sene bekledim.
Şükranla…
Doğum günüm kutlu olsun.”

Sıla’nın paylaşımı.

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Yayınlanma Tarihi:14:09,