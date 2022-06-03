Sıla konserlerini iptal etmek zorunda kaldı

10 Mayıs'ta düşerek köprücük kemiğini kıran şarkıcı Sıla'nın haziran ayındaki konserleri iptal edildi. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak son durumundan bahseden şarkıcı, "İyileşmek için dişimi sıktım ama olmadı" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şarkıcı Sıla, 10 Mayıs’ta talihsiz bir kaza yaşadı. Düşerek köprücük kemiğini taşa çarpan Sıla, I kol askısıyla bir video çekerek yaşadıklarını anlattı.

“KÖPRÜCÜK KEMİĞİMİ TAŞA ÇARPTTIM”

Sıla, “Size 8 ismini verdiğimiz askımla sesleniyorum. Yeni olan bir olay değil aslında 10 Mayıs’ta oldu. İyileşme ümidiyle dişimi sıktım fakat olmadı. Düştüm ve köprücük kemiğimi taşa çarptım, ucu da kırıldı. Alçıya alınamadığı için kolluk takarak bu deliyi zapt etmeye çalıştılar” dedi.

HAZİRAN AYINDAKİ KONSERLERİ İPTAL EDİLDİ

Konserlerinin iptal olduğunu söyleyen şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti:

“İlk 3 konseri iptal etmemizin sebebi de budur aslında. Ben size çaktırmamak için epey bir çaba sarf ettim ama doktorum haziran ayında yapacağım konserlerin riskli olacağını söyledi. Büyük bir moral bozukluğu yaşadım. Şarkılarım yeni ve beraber efkar, neşe paylaşacağız diye düşündüm. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Konserlerime 1 Temmuz’da başlayacağım. Bu durumu ben bildirmek istedim. Kısa zamanda kucaklaşmak dileğiyle çok öpüyorum.”

İlginizi Çekebilir Yıldız Kenter Belgeseli ve Yıldız'ın Yıldızları konseri izleyiciyle buluşuyor