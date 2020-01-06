Sıla Sade kimdir? Sıla Sade nereli ve kaç yaşında?

Sıla Sade, 2013 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Bizim Hikaye dizisi ile gerçekleştiren Sıla Sade hakkında merak edilenler haberimizde... Sıla Sade nereli ve kaç yaşında?

Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Tanem karakterini canlandıran Sıla Sade hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Sıla Sade kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

SILA SADE KİMDİR?

Sıla Sade, 13 Ekim 2013 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Bugüne kadar birçok reklam filminde yer alan Sıla Sade, ilk oyunculuk deneyimini ise Bizim Hikaye dizisi ile yaşamıştır.

Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Tanem karakterine hayat veren Sıla Sade, Terazi burcudur.

Sıla Sade’nin rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Elimi Bırakma (Tanem) (TV Dizisi)

2018 – Bizim Hikaye (TV Dizisi)