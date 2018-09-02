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Sıla sezonu Bodrum’da kapattı
Sıla sezonu Bodrum’da kapattı
Türk Pop Müziğinin başarılı ismi Sıla, Bodrum Antik Tiyatro’da hayranları ile buluştu. Tüm biletlerin satıldığı konserde bilet bulamayanlar konser alanının dışında kaldı.
Magazin 2 Eylül 2018 - 09:04

Sıla önceki akşam Bodrum’da sevenleriyle buluştu. 3 bin kişinin izlediği konserde merdiven boşlukları bile doldu. Sıla’nın sahneye çıkmasıyla hayranları şarkıcıyı uzun süre alkışladı. Sevilen şarkıcı Sıla, sahnede eski ve yeni şarkılarına yer verdi. Hayranları Sıla'nın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.
Gümüş grisi dekolte kıyafet ile sahne alan Sıla hayranlarına hitaben yaptığı konuşmasında “Ne güzel akşam birde güzün başlangıç günü 1 Eylül. Hoş geldiniz” dedi.
(İHA)

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