Sıla sezonu Bodrum’da kapattı

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Sıla önceki akşam Bodrum’da sevenleriyle buluştu. 3 bin kişinin izlediği konserde merdiven boşlukları bile doldu. Sıla’nın sahneye çıkmasıyla hayranları şarkıcıyı uzun süre alkışladı. Sevilen şarkıcı Sıla, sahnede eski ve yeni şarkılarına yer verdi. Hayranları Sıla'nın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Gümüş grisi dekolte kıyafet ile sahne alan Sıla hayranlarına hitaben yaptığı konuşmasında “Ne güzel akşam birde güzün başlangıç günü 1 Eylül. Hoş geldiniz” dedi.

(İHA)