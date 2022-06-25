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Sıla Times Meydanı’nda

Spotify'ın Equal projesi kapsamında New York Times Meydanı'nın ünlü reklam alanına fotoğrafı yansıtılan şarkıcılar arasına Sıla da katıldı.

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Sıla Times Meydanı’nda

Spotify’ın müzik sektöründe kadın eşitliğini güçlendirmek için hayata geçirdiği EQUAL Müzik Programı’nın haziran ayı konuğu Sıla oldu.

Şarkıcı, New York Times Meydanı’ndaki dev reklam panosunu süsledi.

Mutluluğunu Instagram hesabından duyuran Sıla gönderisine, “Bu ay Equal Türkiye elçiliğini ben devralmış bulunmaktayım. Her daim özgür düşüncenin yanında yer aldım. İlham veren, cesur, üretken, hür ruhlu tüm kadınlara selam olsun” notunu düştü.

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