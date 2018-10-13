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Sıla ve Ahmet Kural barıştı mı? Süt Lekesi aşıkları buluşturdu
Sıla ve Ahmet Kural barıştı mı? Süt Lekesi aşıkları buluşturdu
Bir süre ayrı kalan ve barıştıkları iddia edilen Sıla ve Ahmet Kural, Psikolog Esra Ezmeci’nin yazdığı psikolojik roman Süt Lekesi kitabının tanıtım toplantısında bir araya geldi. 
Magazin 13 Ekim 2018 - 11:23

Bir süre ilişki yaşayan, ardından ayrılan ve yakın çevresinden edinilen bilgiye göre tekrar barışan, birkaç haftadır da ilişkilerine kaldıkları yerden devam eden Sıla ve Ahmet Kural, piskolog Esra Ezmeci'nin yazdığı ve Destek Yayınları’ndan çıkan psikolojik roman Süt Lekesi’nin tanıtım toplantısında bir araya geldi ve aynı karede fotoğraf vermekten çekinmedi.

Esra Ezmeci, Instagram hesabından söz konusu fotoğrafları “Kitaplar, her insanın hayatından, ruhundan parçalar barındırır. Her biri ayrı değer olan arkadaşlarımla bir araya geldik” notuyla paylaştı.

Gecede Murat Cemcir de vardı.

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Son güncelleme: 11:46 - 13.10.2018

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