Sıla ve Ahmet Kural davası ertelendi

Sıla ile Ahmet Kural arasındaki şiddet davasının ilk duruşması görüldü. İlk kez hakim karşısına çıkan Ahmet Kural, Sıla'ya şiddet uyguladığına yönelik iddiaları reddetti ve "Ben bir kadını sevdim, aşık oldum. Onu önemsedim ve ona saygı duymaktan başka birşey yapmadım" dedi. Sıla ise Kural'ın kendisini dinlene dinlene darp ettiğini ifade ederek, şikayetçi olduğunu söyledi. 4 saat aralıksız süren duruşmada Kural'ın uyuşturucu kullanmak suçundan 2014 yılında 10 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Duruşma 22 Nisan'a ertelendi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma saat 9.30’da başladı. Adliyeye ilk olarak Ahmet Kural, ardından da Sıla Gençoğlu geldi. Her iki isim de adliyeye avukatlarının yanı sıra koruma ordusuyla geldi. Kimlik tespitinde Kural yüksek lisans mezunu olduğunu, aylık gelirinin ise 50 bin lira olduğunu, sinema filmi yaptığı dönemlerde ise yıllık gelirinin 2 buçuk milyon liraya ulaştığını açıkladı. Duruşmada Sıla ve Kural’ın zaman zaman birbirlerine baktıkları görüldü.

KÜLTÜR FARKINDAN DOLAYI ANLAŞAMADIK AYRILDIK



Daha sonra savunmasına başlayan Ahmet Kural olay gecesini anlattı. Kural, “2017 Mayıs ayında güzel bir ilişkiye başladık. Birlikteliğimiz sırasında aramızda kültür farkından dolayı anlaşmazlıklarımız oldu. Arkadaşlarıma ve inançlarıma yönelik saygısızlığı nedeniyle ayrıldık. Bu arada Onur Can Yantır ile beraber olduklarını basından öğrendim. Bu benim ağrıma gitti. Mahremiyete biraz önem veriyorum. Sonrasında 6 Mayıs’ta kendisi bana dön diye mesaj attı. Cevap vermedim. 16 Mayıs’ta teyzesi mesaj attı. Sıla’nın ‘Okan ile bir alakası yokmuş’ dedi. Ben ise ayrılma nedenimiz bu değil diyerek telefonu kapattım. Araya ortak arkadaşlarımızı soktu. Ağustos’ta bana sana şarkı yaptığını söyledi. Bu beni etkiledi” dedi.

“CANINI YAKMAK İSTEDİM”



Yeniden bir araya geldiklerinde Sıla’ya üçüncü kişi ile olan birlikteliğini 3 kez sorduğunu Sıla’nın ise her defasında kendisine değişik cevaplar verdiğini anlatan Kural, “Kafamda şüphe oluştu. Olay günü Annem ve ablalarımın geldiği gece kendisi bize geldi. Alkol aldık. Kendisi bayağı içti. Daha sonra Zekeriyaköy'deki benim evime geçtik. İçimde kalan şüpheden dolayı aynı soruyu bir kez daha sordum. Bana, ‘Evet senin canını yakmak istedim’ diyerek o kişiyle birlikte olduğunu söyledi. O anda hayal kırıklığına uğradım ve derhal evden gitmesini istedim. Şoförümü aradım. Elimden tuttu, bileklerimi kavradı. Bileklerimi kurtarmak için kendimi çektim. O esnada ben yalvarıyorum, ‘git diye’ bağırıyorum. Kendisi de ‘Yapma Ahmet ne olur konuşalım’ diye bağırdı. Bu süre içerisinde iddianamedeki sözleri söylemedim, kendisine vurmadım. Sonrasında da Sıla şoförünü aradı, gelip gelmedi mi bilmiyorum. 15 dakika süren tartışmanın sonunda kendisi dışarı çıktı. Çıkarken de ‘Seni bitireceğim Ahmet Kural’ şeklinde sözler söyledi. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum” diye konuştu.

“O ZAMAN SEVDİĞİM KADINDAN ÖZÜR DİLEDİM”



Savunmadan sonra müşteki Sıla Gençoğlu’nun avukatı Rezan Epözdemir, “Suç işlemediği kanaatindeyse neden özür diledi?” diye sordu. Kural da, özür dilemesinin sebebinin kadınlara karşı şiddet uygulayan biri olarak gösterilmesinden dolayı olduğunu belirtti ve “Duygusal olarak tüm kadınlardan ve o zaman sevdiğim kadından özür diledim. Bundan rahatsızlık duymuyorum. Bu suç işlediğim anlamına gelmez” diye yanıtladı.

“KURTULAMADIĞIM O SORUYU SORDU”



Daha sonra ifade veren şikayetçi Sıla Gençoğlu ise olay gecesine ilişkin şunları anlattı: “Kural’ın ailesiyle beraber güzel vakit geçirdik. Sonra eve geçtik. Burada konuşurken kurtulamadığım Okan Can Yantır sorusu geldi. Bu sorunun gelmesinde alkolünde etkisi vardı. Bu sorudan sonra bana, ‘defol git evden’ dedi. Kül tablasını kaldırıp ‘seni gebertirim, öldürürüm’ dedi. Arkasından da kafamı duvarlara vurdu. Yere düştüm böbreklerimi tekmelemeye başladı. Aileme ve bana küfürler etti. Daha sonra bir şekilde şoförümü aradım. Geldikten sonra dışarıya çıktım. Peşimden gelmedi. Şoförümle oradan ayrıldım”

“DİNLENE DİNLENE DÖVDÜ”



Bazı şeyleri iyi hatırlayamadığını anlatan ünlü şarkıcı, “İnsan kötü hatıraları daha kolay siliyor. Yaşadıklarım kötü bir anı olarak kaldı bende. Şikayetçiyim” diye konuştu. Avukatının sorusu üzerine Gençoğlu, Ahmet Kural’ın kendisini 1 saate yakın sürekli olmamakla beraber dinlene dinlene dövdüğünü söyledi.

“UYUŞTURUCU DAVASINDAN CEZA ALDI”



Sıla’nın avukatı Epözdemir, Ahmet Kural’ın eline aldığı kül tablasını Sıla’ya kaldırdığını belirterek “Silahla tehdit” ve “Hürriyeti kısıtlama” suçlarından ek savunma yapmasını talep etti. Epözdemir, sanık Ahmet Kural’ın kapatılan İstanbul 16. Sulh Ceza Mahkemesi’nden 29 Nisan 2014’te uyuşturucu kullanmak suçundan 10 ay hapis cezası aldığını da söyleyerek kararın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevrildiğini belirtti. Epözdemir, Ahmet Kural’ın bu davadan ceza aldığı takdirde uyuşturucu kullanmaktan ertelenen cezayı çekmesi için ilgili mahkemesine ihbarda bulunmasını istedi. Bu sırada taraf avukatları arasında sözlü münakaşa yaşanması üzerine hakim “Burası TV programı değil” diye uyardı.

TANIKLAR DİNLENDİ



Duruşmada dinlenen Ahmet Kural’ın komşusunun arkadaşı 17 yaşındaki H.Z.T. ifadesinde, “Arkadaşımın evindeydik. Sesleri duyduk. Korktuk, ne yapacağımızı şaşırdık. Sanık, ‘O…sun sen. Seni öldüreceğim’ diye bağırıyordu. Kadının Sıla olduğunu bilmiyordum. Kadın, ‘İçeri girmek istemiyorum’ diye bağırıyordu” dedi. Diğer tanıklarda olay sonrası görüştükleri Sıla’nın yüzünde ve vücudunda morluklar gördüklerini söylediler.

“BU DAVA SILA HANIMIN PROJESİ…”



Ahmet Kural’ın avukatı Ahmet Kurutoğlu ise, “Bu dava Sıla hanımın kendi lehine Ahmet beyin de aleyhine geliştirdiği bir projedir. Eldeki küçük delillerle olay abartılmıştır. İddia ettikleri gibi vahşi bir şiddete maruz kalan bir kadın evin kapısı önünde şoförünü beklemez olay yerinden kaçardı” dedi.

‘DARP RAPORU YETERSİZ' İDDİASI



Kural’ın avukatlarından Sibel Aydın da, bu davanın kadına şiddet davası gibi gösterilmeye çalışıldığını belirterek, “Tanıkların görgüye dayalı bilgileri yok. Hepsi duyumdan ibarettir. Ayrıca tanık H. T.’nin ‘tokat sesini duydum’ iddiasını Yıldız Teknik Üniversitesi’nden hocalarla olay yerinde inceledik. Hazırlanan raporda tanığın bu mesafeden tokat sesini duymasının mümkün olmadığı belirtildi. Yine Sıla’nın olaya ilişkin aldığı ilk darp raporu da yetersizdir. Bizim de İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Bölümü’nden aldığımız raporda da suçlamaların yersiz olduğu kaydedilmiştir” ifadesinde bulundu.

22 NİSAN'A ERTELENDİ



Mahkeme Kural avukatlarının keşif talebi ile yeniden rapor aldırılması talebini reddetti. Duruşmaya 10 dakika ara verildi. Aranın ardından duruşmanın 22 Nisan'a ertelendiği açıklandı.

KURAL ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI: BEN BİR KADINI SEVDİM AŞIK OLDUM



Oyuncu Ahmet Kural davanın ardından adliye önünde açıklama yaptı. Kural, özel hayatımla gündeme gelmekten rahatsız olduğunu belirterek, “Üzerime zorla yapıştırılmak istenen kadına şiddet uygulayan adam yaftasını kesinlikle reddediyorum. Ben asla kimseye şiddet uygulamadım. Bunu mahkemede söyledim. Bekleyip göreceğiz” dedi.

“Ben bir kadını sevdim, aşık oldum” diyen Kural, “Onu önemsedim ve ona saygı duymaktan başka bir şey yapmadım. Bu dediğimi unutmayın kesinlikle. Bir planın, projenin parçası olduğunu hiçbir zaman kalbime açıklayamadım, bunu şimdi görüyoruz. Ne diyeyim Allah herkese gönül rahatlığı versin. İnsan geçmişe baktığında mutlu olmak istiyor. Benim vicdanım çok rahat” diye konuştu.

Bir gazetecinin “Sevdiğiniz bir kadınla aynı salonda bulunmak nasıl bir duygu?” şeklindeki sorusuna Ahmet Kural, “Eskiden sevdiğim kadındı, hiçbir şey hissetmedim ” dedi. “Kadınlar sizi çok yoğun bir şekilde eleştiriyorlar ne düşünüyorsunuz?” sorusuna Kural, “Haklılar yani onlar haklı oldukları davayı savunuyorlar. Ama bizimde elimizde bilimsel raporlar var tek tek çürüttüğümüz. Mahkemeye sunduğumuz. Kadınları seviyoruz, baş tacıdır” diye konuştu. Davanın 22 Nisan’a ertelendiğini söyleyen Kural, “Davamın sonuna kadar arkasındayım. Haklılığımı da ispatlayacağım. Türk adaletine güveniyorum” dedi.

“Dinlenip dinlenip dövdü” iddialarına ilişkin soru üzerine Kural, “İlk başta 45 dakika sistematik şekilde hunharca dövdüğüm söylendi. Az önce de 15 dakika arayla boks maçıymış gibi sanki dinlenip dinlenip dövdüğüm söylendi. Şiddetin 45 dakikası, bir dakikası olmaz. Şiddet şiddettir ama nasıl anlatıldığına bağlı.