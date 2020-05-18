Sıla ve Hazar Amani karantinayı yemek ve müzikle geçiriyor

MAG dergisine konuşan ünlü şef Hazer Amani, aşçılık serüvenini ve karantinada eşi Sıla Gençoğlu ile neler yaptıklarını anlattı. Afrika'da 10 sene kaldığını ve hayatına yön veren noktanın bu dönem olduğunu belirten Ameni, “Nelson Mandela'ya yemek yapmak benim için büyük bir gururdu. “Table Of Unity” adında bir organizasyon vardı. 150'ye yakın aşçının olduğu. Onların en tepesindeki takımda da ben vardım. Bunu hep gurur duyarak anlatırım. Ellerman House Oteli'ne oldukça fazla ünlü gelirdi. Onların arasında Elton John gibi benim de hayranlık duyduğum, severek dinlediğim sanatçılar bulunuyordu. Hem onlarla tanışma, hem de yemek yapma fırsatım oldu” dedi.

Uzun bir süredir evde olduklarını ifade eden Amani, şöyle dedi:

“Bu süre kafayı bile dışarı çıkarmadan, hatta alışverişe bile gitmeden geçti. Gayet mutluyuz. En sevdiğimiz şeylerle geçiyor vaktimiz; yemek yapıyor, müzik dinliyoruz. Mutfakta işimizi bitirip içeri geçiyoruz. Sonra güzel bir müzik açıyor ve tekrar mutfağa giriyoruz. Tabii ki dikkat etmeye de çalışıyor, sabahları spor yapıyoruz. Güzel geçiyor. Bu işin ekonomik boyutu olmasa bırakın birkaç ayı bir sene bile evde durulur. Güzel okuma alışkanlıkları olanlar bu dönemde sıkılmaz.”

‘UZAK DOĞU YEMEKLERİNİ ÇOK SEVİYORUZ’

Sıla ile kendisinin Uzak Doğu ve Güney Doğu Asya yemeklerini çok sevdiğini belirten Amani, “Bu ara bol bol onları yiyoruz. Hem sağlıklı, hem de içerisindeki bol baharattan dolayı bağışıklık sitemimizi güçlü tutuyor. Sevdiğimiz için de bize moral veriyor” açıklamasını yaptı.