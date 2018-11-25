Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Sıla’dan Ahmet Kural’a gönderme
Sıla’dan Ahmet Kural’a gönderme
Oyuncu Ahmet Kural’la yaşadığı şiddet olayından sonra uzun süredir sahneye çıkmayan ünlü şarkıcı Sıla, ilk kez Aile Hekimleri için Antalya’da sahneye çıktı.
Magazin 25 Kasım 2018 - 13:29

Ömercan ALTAY – SÖZCÜ

Sıla önceki akşam, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF tarafından 9.su gerçekleştirilen Uluslararası Katılımlı Aile Hekimleri Kongresi'nde sahne aldı. Sıla, sahnede kendisini dinlemeye gelen sevenlerini büyüledi.

SILA: “BİR AY SONRA İLK KEZ BİRLİKTEYİM”

Konserde açıklama yapan Sıla, “Yaklaşık 1 ay sonra ilk kez sahneye çıkıyorum. Orkestram ile de 1 ay sonra ilk kez birlikteyim. Ama neyse ki sizinleyim, doktorlarlayım” dedi.

SILA’DAN AHMET KURAL’A İNCE GÖNDERME!

Sıla, Ajda Pekkan’ın 1968 senesinde seslendirdiği ‘Boş Vermişim Dünyaya’ isimli şarkısını seslendirirken yaptığı değişiklik dikkatlerden kaçmadı. Sıla, şarkı sözlerinde geçen ‘Ahmet’ ismini ‘Rahmet’ olarak değiştirerek seslendirmeyi tercih etti. Sıla’nın yaptığı bu değişiklik ise Ahmet Kural’a gönderme olarak yorumlandı.

Şarkının Sözleri ;

Boş vermişim boş vermişim
Boş vermişim dünyaya
Ağlamak istemiyorsan
Sen de boş ver dünyaya

Ahmet (Rahmet) Mehmet Süreyya
Hepsi boş hepsi hülya
Bir gün hayat bitecek
Dersin görmüşüm rüya
silagencoglu4
photo-2018-11-25-12-48-51

İLGİLİ HABERAhmet Kural'ın annesi Sema Kural'dan Sıla'ya gönderme!
İLGİLİ HABERSon dakika haberleri | Sıla, Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu: Ahmet beni dövdü!
Son güncelleme: 14:40 - 25.11.2018
Etiketler