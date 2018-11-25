Sıla’dan Ahmet Kural’a gönderme

Oyuncu Ahmet Kural’la yaşadığı şiddet olayından sonra uzun süredir sahneye çıkmayan ünlü şarkıcı Sıla, ilk kez Aile Hekimleri için Antalya’da sahneye çıktı.

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Ömercan ALTAY – SÖZCÜ



Sıla önceki akşam, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF tarafından 9.su gerçekleştirilen Uluslararası Katılımlı Aile Hekimleri Kongresi'nde sahne aldı. Sıla, sahnede kendisini dinlemeye gelen sevenlerini büyüledi.

SILA: “BİR AY SONRA İLK KEZ BİRLİKTEYİM”



Konserde açıklama yapan Sıla, “Yaklaşık 1 ay sonra ilk kez sahneye çıkıyorum. Orkestram ile de 1 ay sonra ilk kez birlikteyim. Ama neyse ki sizinleyim, doktorlarlayım” dedi.

SILA’DAN AHMET KURAL’A İNCE GÖNDERME!



Sıla, Ajda Pekkan’ın 1968 senesinde seslendirdiği ‘Boş Vermişim Dünyaya’ isimli şarkısını seslendirirken yaptığı değişiklik dikkatlerden kaçmadı. Sıla, şarkı sözlerinde geçen ‘Ahmet’ ismini ‘Rahmet’ olarak değiştirerek seslendirmeyi tercih etti. Sıla’nın yaptığı bu değişiklik ise Ahmet Kural’a gönderme olarak yorumlandı.

Şarkının Sözleri ;

Boş vermişim boş vermişim

Boş vermişim dünyaya

Ağlamak istemiyorsan

Sen de boş ver dünyaya

Ahmet (Rahmet) Mehmet Süreyya

Hepsi boş hepsi hülya

Bir gün hayat bitecek

Dersin görmüşüm rüya



