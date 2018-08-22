Sıla’dan erkeklerle ilgili şaşırtıcı ifadeler: Ya yatılı okuyacak ya da askere gidecek!

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Bir süredir verdiği konserlerle haber olan şarkıcı Sıla, bayram sohbeti için katıldığı televizyon programında hayatına dair ilginç anılarını paylaştı. Sunucunun sorularına içtenlikle yanıt veren Sıla, programın bir bölümünde Fransızca eğitimi almak için 11 yaşında anneannesinin yanına taşındığını ve yaklaşık yedi yıl boyunca onunla birlikte kaldığını söyledikten sonra, ‘bir nevi askerlik’ şeklinde bir benzetmede bulundu. O sürecin kendisine çok şey kattığını söyleyen Sıla, sonrasında lafını erkeklere getirdi ve “erkek ya yatılı okuyacak ya da askere gidecek… Kendisine gelsin! Yoksa sonrasında şımarıyorlar” şeklinde laflar sarf etti.