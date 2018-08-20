Sıla’dan evlilik isyanı: Babam annemi arayıp evlenip evlenmediğimi sormuş!

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‘On'dan Kalan Şarkılar' konseptiyle Ege Turnesine devam eden başarılı popçu Sıla, Altınoluk’un ardından Ayvalık’ta ikinci kez sahneye çıktı.

Son olarak 31 Temmuz’da çıktığı Ayvalık Amfi Tiyatro Sahnesi’nde bir kez daha sevenleriyle buluşan Sıla, şarkıları ile olduğu kadar güzelliği ve sahne enerjisi ile de herkesi büyülemeyi başardı.

“EVLENİYORUM FİLAN SANDIM”

Her zaman olduğu gibi şarkı aralarında seyircilerle samimi diyaloglar kuran Sıla, “İnternete ve basına yansıyan haberlerden sonra babam apar topar annemi aramış. ‘Haberleri okudun mu? Bizim kız evleniyormuş’ annem tabi rahat… ‘Merak etme, öyle bir şey olsa bizim gazetelerden önce haberimiz olur’ cevabını vermiş babama.

Maşallah basın da öyle başlıklar atmış ki; ben de bir an evleniyorum filan sandım. Düğün telaşı yazanlara bize yaşattıkları heyecan için teşekkür ediyorum. Bizim beyaz atlı prens ata ters bindi herhalde baksanıza hala tescilli bekarım. Neyse şükürler olsun ki bununla yaşamayı öğrendik” sözleri ile etkinlik alanındaki herkesi kahkahalara boğdu.