Sıla yaşlı komşusunu döven Halil Sezai’ye sert çıktı
Tuzla’da kiraladığı villada çekim yaparken, yan villasında yaşayan 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’le tartışan 41 yaşındaki şarkıcı Halil Sezai, tartışmanın büyümesi üzerine Meriç’e şiddet uyguladı.
Şarkıcının yaşlı komşusunu tekme-tokat dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı, bu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
ELEŞTİRİLER BÜYÜYOR
Kısa sürede gündem olan Halil Sezai’ye bir tepki de meslektaşı Sıla’dan geldi. Şarkıcı Sıla, sosyal medya sayfasından “Yazıklar olsun” diyerek yaşlı adamı darbeden Sezai’ye sitem etti.