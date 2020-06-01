Sıla’dan Kenan’a çok özel doğum günü hediyesi

Şarkıcı Sıla, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla meslektaşı ve yakın dostu Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı. Sıla, bu özel gün için Doğulu'ya 'Kurşun Adres Sormaz ki' şarkısıyla seslendi.

Karantina günlerini eşi Hazer Amani ile birlikte geçiren ve zaman zaman katıldığı canlı yayınlar ile takipçileriyle buluşma fırsatı yakalayan Sıla, meslektaşı ve yakın arkadaşı Kenan Doğulu’nun doğum gününü unutmadı ve ona özel bir armağan verdi.

Kenan Doğulu’nun en özel şarkılarından biri olan ‘Kurşun Adres Sormaz ki’ yi seslendiren Sıla,yedi yıl boyunca vokalistliğini yaptığı Doğulu’ya bu şarkıyı armağan etti. Doğulu da bir dönem vokalistliğini yapan Sıla’nın bu jestine teşekkür etti.



KENAN DOĞULU SEVENLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Şarkıcı Kenan Doğulu, sosyal medya hesabından paylaştığı teşekkür videosu ile yeni yaşını kutlayan sevenlerine ve yakın dostlarına teşekkür etti.