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Sıla’dan sevgilisine sürpriz
Sıla’dan sevgilisine sürpriz
Şarkıcı Sıla, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Hazer Amani'ye süpriz bir doğum günü kutlaması yaptı.
Magazin 15 Kasım 2019 - 14:28

Şarkıcı Sıla ile şef Hazer Amani, bir süredir mutlu bir şekilde birlikteliklerini sürdürüyorlar. Geçtiğimiz günlerde dudak dudağa görüntülenen ikili, birbirinden de feyz alıyor. Hazer Amani, geçtiğimiz günlerde Sıla’nın imajına benzer bir şekilde saçlarını değiştirdi, kollarına da çok sayıda bileklik taktı.

Dün ise Şef Amani için özel bir gündü. Amani, 42 yaşına bastı. Sıla ise sevgilisi için sürpriz bir doğum günü tertip etti. Amani’nin dükkanında gerçekleşen doğum gününe çiftin dostları katıldı.

 

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