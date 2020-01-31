Şilan Makal, “Artık gelinim”
Düğün alışverişi için geldiği AVM’de görüntülenen Şilan Makal, 2020 senesinin Haziran ayı içerisinde yapacakları düğünün hazırlıkları için neredeyse tüm gün koşturduğunu belirtti.
“GELİNLİĞİMİ ALDIM”
Makal, sözlerine şu şekilde devam etti: “Yoğun, yorucu fakat bir o kadar da keyifli bir süreçten geçiyorum. Bugün çok şükür en öneli olan şeylerden birisi gelinliğimi satın aldım. Artık gelinlik tamam. Şimdi de gelinliğim için ayakkabı bakmaya başlayacağım” açıklamasında bulundu.