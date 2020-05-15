Şilan Makal kimdir? Şilan Makal ne iş yapıyor?

Şilan Makal kimdir? Şilan Makal ne iş yapıyor?

Şilan Makal, 1993 yılında İstanbul’da doğdu. Adını katıldığı moda yarışmasıyla duyuran Şilan Makal, futbolcu Şener Özbayraklı ile olan ilişkisiyle de sık sık magazin basınında yer alıyor. Peki Şilan Makal kimdir, kaç yaşında?

Şilan Makal’ı Türkiye ilk olarak ‘İşte Benim Stilim’ yarışması ile tanıdı. Şilan Makal tarih bölümünden mezun oldu. Şilan Makal daha sonra uygulamalı oyunculuk eğitimi aldı. İşte Şilan Makal hakkında merak edilenler…

ŞİLAN MAKAL KİMDİR?

Şilan Makal, 1993 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamladı.

Şilan Makal 2015 yılında sunuculuğunu Öykü Serter'in, jüri üyeliğini ise Nur Yerlitaş,İvana Sert ve Kemal Doğulu'nun yaptığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyurdu.

Oyuncu olmak isteyen Şilan Makal Tuğçe Yıldırım'dan Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi aldı.

Merve Boluğur’un yakın arkadaşı olan Şilan Makal, Murat Dalkılıç’ın, ‘Aşınayız’ isimli parçasının klibinde rol aldı.

Show Tv'de yayınlanan; başrolü Jessica May Drociunas ve Tolga Mendi'nin paylaştığı Yeni Gelin dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.