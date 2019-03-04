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Şilan Makal: “Önceliğim televizyon”
Şilan Makal: “Önceliğim televizyon”
Oyuncusu Şilan Makal, geçtiğimiz gün Levent'te objektiflere yansıdı. . Yakın bir kız arkadaşı ile birlikte bir mekanda oturan Makal, kahve eşliğinde arkadaşıyla uzun uzun sohbet etti.
Emre ÇEVİK
Magazin 4 Mart 2019 - 10:28

Yeni projeler için gelen teklifleri değerlendirdiğini söyleyen oyuncu Şilan Makal, önceliğinin de televizyon olduğunu söyledi. Son dönemin popüler oluşumu dijital platform içinde açıklamalarda bulunan güzel oyuncu, “Önceliğim tabi ki televizyon. Gelen tekliflerinde bir çoğu televizyon için. Ancak bu dijitale uzağım anlamına da gelmez. Dijital de bizler için farklı ve güzel bir platform ancak dediğim gibi, televizyonun keyfi benim için daha başka” açıklamasında bulundu.

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