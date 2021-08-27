Şilan Makal ve Şener Özbayraklı çiftinin bebekleri dünyaya geldi

Oyuncu Şilan Makal ile futbolcu Şener Özbayraklı'nın bebekleri dünyaya geldi. İlk kez anne olma sevinci yaşayan Makal, sosyal medya hesabından sevdiklerinden gelen 'hayırlı olsun' çiçeklerini paylaşarak, teşekkür etti.

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Geçen yıl nikâh masasına oturan ve ilk çocuklarını bekleyen oyuncu Şilan Makal ile futbolcu Şener Özbayraklı’dan müjdeli haber geldi.

Makal ile Şener’in erkek bebekleri dünyaya geldi. Ünlü çift ilk kez anne-baba olma sevinci yaşadı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Şilan Makal, kendisine gelen ‘hayırlı olsun’ çiçeklerini yayınlayıp, gönderisine “Herkese çok…” notunu düşerek, teşekkür etti.

“İKİMİZ DE ODUNUZ”

Şilan Makal, daha önce yaptığı bir açıklamada eşinden evlilik teklifi gelmediğini, “İkimiz de odunuz. Hiç romantik değiliz. Öyle şeyler beklemiyorum. Zaten uzun zamandır evlilik konuşuyorduk, evlenelim dedik. O şekilde karar aldık” sözleriyle dile getirmişti.

Şener Özbayraklı ve Şilan Makal, Mayıs 2020’de Florya Sosyal Tesisleri’nde yapılan sade bir törenle evlenmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kıydığı nikâhta çiftin şahitliğini Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yapmıştı.