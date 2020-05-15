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Şilan Makal ve Şener Özbayraklı hayatını birleştirdi
Şilan Makal ve Şener Özbayraklı hayatını birleştirdi
Oyuncu Şilan Makal uzun süredir birlikte olduğu Şener Özbayraklı ile önceki gün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hayatını birleştirdi.
Magazin 15 Mayıs 2020 - 08:13

Adını katıldığı moda yarışmasıyla duyuran ve daha sonra Bir dönem Show TV ekranlarında yayınlanan ‘Yeni Gelin’ dizisinde şöhreti yakalayan  oyuncu Şilan Makal, futbolcu  sevgilisi Şener Özbayraklı ile önceki gün hayatını birleştirdi.

İMAMOĞLU KIYDI, TERİM ŞAHİTLİK YAPTI

İkilinin nikah töreni Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kıydığı nikah töreninde imparator Fatih Terim ise çifte şahit oldu.

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Son güncelleme: 08:15 - 15.05.2020