Şilan Makal’dan hamilelik pozları

Şilan Makal ile geçen yıl evlendiği Şener Özbayraklı ilk bebeklerinin dünyaya geleceği günü bekliyor.

5 aylık hamile olan Şimal Makal, sosyal medya hesabından ilk kez hamilelik pozlarını paylaştı.

Kız bebek bekleyen 28 yaşındaki oyuncunun paylaştığı fotoğraflar takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Şener Özbayraklı ve Şilan Makal, Mayıs 2020’de Florya Sosyal Tesisleri’nde yapılan sade bir törenle evlenmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kıydığı nikâhta çiftin şahitliğini Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yapmıştı.