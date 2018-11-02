Ahmet Kural, Sıla soruşturmasında WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun Ahmet kural tarafından darp edildiğini gördüklerini iddia eden iki kadın ile Sıla'nın şoförü soruşturma savcısına tanık sıfatıyla ifade verdi. Dosyaya tanıkların WhatsApp yazışmaları da girdi. Sıla'nın avukatı, "Ahmet Kural'ın ulaşma çaba ve girişimleri olmuş. Annesini aramaya çalışmış. Bunlar müspet sonuç vermedi" diyerek, Ahmet Kural'ın pazartesi günü savcıya ifade vereceğini söyledi.

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Oyuncu Ahmet Kural’ın 45 dakika boyunca fiziksel şiddetine maruz kaldığını belirterek savcılığa şikayette bulunan ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun avukatı Rezan Epözdemir, olaya tanık olduğunu iddia eden iki kadının dinlenmesi için savcılığa başvurdu. İki kadın ile Sıla’nın şoförünün WhatsApp yazışmaları da dosyaya girdi.

Yazışmada “Ahmet Kural evinde bir kızı dövüyor. Çok kötü. Polise haber versek mi? Çok kötü dövüyor vallahi. Sesleri geliyor…” denildiği gözlendi.

SAVCI TANIKLARI DİNLEDİ



Adliye önünde açıklama yapan Epözdemir, “Bu tanıkları olaya ilişkin bilgiye haiz olan tanıklar olacak. Bunlar bir şekilde sabah bir kısmı magazin programlarında da yer aldı. Menajerine de mailler atılmış. Başsavcılık makamı uygun gördü, tanıklar dinlenecek” dedi.

“DOSYADA BAŞKA FOTOĞRAFLAR DA VAR”



Epözdemir, “Sıla’nın da yaşadıkları kolay değil. 45 dakika süren ağır şiddet var. Bizi aradığında da olayın şokunu yeni atlatmıştı. Ertesi gün doktora götürdük. Koruma talebimizi de başvurmuş olduk” dedi. Sıla’nın vücudunun değişik yerlerinden de yaralandığını belirten Epözdemir, kamuoyuna yansıyan fotoğrafların dışında dosyada başka fotoğrafların da olduğunu söyledi.

“KÜLTÜR BAKANI VE CHP LİDERİ ARADI”



Hastanedeki sağlık raporuna göre, kafasından kulaklarına kadar çok ciddi ekimozlar olduğunu ifade eden Epözdemir, tedavi sürecinin devam ettiğini dile getirdi. Sıla’nın moralinin iyi olduğunu belirten Epözdemir, Sıla’ya toplumun her kesiminden destek geldiğini, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun telefonla arayıp destek olduğunu söyledi.

“SILA DÜNYACA TANINAN SANATÇI, PRİME İHTİYACI YOK”



Ahmet Kural’ın suçlamaları reddeden açıklamasını hatırlatılan Epözdemir, “Efendim ‘kolundan tuttum, çektim’ vesaire… Avrupa’da dünyada en fazla dinlenen istatistiksel verilere göre Tarkan ve Sıla. Sıla, tanınan kıymetli bir sanatçı. Sıla, hiç olmamış şiddet olayını varmış gibi gösterip buradan nemalanacak mı? Sıla’nın buna ihtiyacı yok. Konserlerine binlerce kişi geliyor. Toplumun teveccühüne mazhar olan bir sanatçı. Ne yaptı yani, kendini duvardan duvara mı vurdu? Prim mi elde etmeye çalıştı?” diye konuştu.

AHMET KURAL, PAZARTESİ İFADE VERECEK



Pazartesi günü itibariyle şüphelinin ifadesine başvurulacağını belirten Epözdemir, “Ahmet Kural’ın ulaşma çaba ve girişimleri olmuş. Annesini aramaya çalışmış. Bunlar müspet sonuç vermedi. Böylesine hunharca, ağır fiziksel müdahaleden sonra görüşmek zaten çok mantıklı ve makul de değil. Hukuki husumet bulunduğundan tarafların görüşmesi kanaatimce çok isabetli olmaz” ifadesinde bulundu.