Son dakika: Sıla’nın darp raporu ortaya çıktı!

Oyuncu Ahmet Kural'ın, sevgilisi ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darp etmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sıla'nın aldığı darp raporu da ortaya çıktı.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edildiğini belirten Sıla Gençoğlu’nun darp raporu ortaya çıktı…Star Haber’in ulaştığı raporda sanatçının yüzünde ezilme, kafatasında ödem, idrarından kan, pıhtı gelmesi ve kollarda ezilme olduğu belirtilmiş. Sıla’nın raporda kafatasına küllük ile vurulduğu da yer alırken kafasına, bacaklarına ve kulağına tekme aldığı kayda geçmiş.

NELER YAŞANMIŞTI?

Kısa süre önce barışan Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural çiftinden evlilik haberi beklenirken şiddet haberi geldi. Ahmet Kural'ın daha önceki ilişkilerinde de şiddet uyguladığı biliniyordu, ünlüler dünyasından Sıla'ya destek yağdı. Sıla, bir süre önce barışarak yeniden ilişkiye başladığı oyuncu Ahmet Kural tarafından darp edildiği gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu. Avukatıyla birlikte adliyeye gelen ünlü şarkıcı, aile mahkemesine de başvurarak, Ahmet Kural hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Sıla ile Ahmet Kural arasında neler oldu?

SILA'NIN DİLEKÇESİNİN AYRINTILARI

Sıla’nın savcılığa sunduğu dilekçenin detayları ortaya çıktı. Dileçkede, Ahmet Kural ile gönül birlikteliği yaşadığı, 2018’in Ocak ayında birlikteliğin son bulduğu yine Ekim ayında ise yeniden bir araya gelerek kaldıkları yerden devam kararı aldıkları kaydedildi. Dilekçede, 29 Ekim günü sabaha karşı 04.00’da Ahmet Kural’ın Zekeriyaköy’deki evindeyken, Sıla’nın yoğun alkol alan Kural tarafından ağır fiziki saldırıya uğradığı, darp edilerek yerlerde sürüklendiği, kafasını duvarlara vurduğu ve kül tablasıyla kendisine saldırdığı öne sürüldü.

Sıla’nın can havliyle evden kaçmaya çalışırken Ahmet Kural tarafından sürüklenerek tekrar darp edildiği belirtilerek, Kural’ın, Sıla’nın vücudunun değişik yerlerine, kafasına ve kulağına hunharca ve vahşice saldırıda bulunduğu belirtildi. Dilekçede, Ahmet Kural’ın Sıla’ya uyguladığı şiddetin 45 dakika sürdüğü vurgulandı.

AHMET KURAL: BU ÇİRKİN İDDİALARI KABUL ETMİYORUM!

Yaşanan bu olayla ilgili oyunca Ahmet Kural, iddiaları ilk önce kabul etmedi ardından da Sıla’da özür diledi.

İddiaları kabul etmeyen Kural, “Öncelikle böyle çirkin iddialarla karşınızda olduğum için çok üzgünüm. Bu çirkin iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. 28 Ekim günü Sıla ve ailem yemek yedik, güle oynaya Zekeriyaköy’deki evimize geldik. Ayrıntıları savcılığa vereceğim ifadeden de öğreneceğiniz üzere aramızda karşılıklı itişme çıktı. Bu esnada kolunu tuttum. Bunun dışında hiçbir iddiayı kabul etmiyorum. Bununla ilgili de hukuki yollara başvuracağım. Maalesef çok üzgünüm çok” dedi.