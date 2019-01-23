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Sıla’nın gizemli erkek arkadaşının kimliği ortaya çıktı!
Sıla’nın gizemli erkek arkadaşının kimliği ortaya çıktı!
Sıla Gençoğlu önceki gün bir mekanda samimi şekilde kimliği belirlenemeyen bir kişi ile görüntülenmişti. Gizemli kişinin kim olduğu ortaya çıktı.
Magazin 23 Ocak 2019 - 10:15

Geçtiğimiz hafta MasterChef jüri üyesi Hazer Amani ile aşk yaşadığı iddia edilen şarkıcı Sıla Gençoğlu, önceki akşam  başka bir erkekle samimi bir şekilde görüntülendi. Herkes Sıla’nın yanındaki kişinin kim olduğunu merak etmişti. O kişinin kimliği belli oldu.

SILA’YI ÖPERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Hayranları tarafından görüntülenen Sıla’nın yanındaki gizemli erkekle samimi bir şekilde görüntülenince ortalık karıştı. Görüntülerde ikilinin bir mekanda oturduğu, yanındaki erkeğin Sıla’ya sarılarak öptüğü görülüyor.
sila2Sıla’nın birlikte görüntülendiği gizemli erkek arkadaşının kimliği belli oldu. Ünlü şarkıcının yanındaki isim bir dönem gitaristlik yapan reklamcı Kerem Kanık, olduğu iddia edildi.
kinikkerem

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