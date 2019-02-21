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Sıla’yı destekleyen Sertab Erener’den şaşırtan hareket
Sıla ve Ahmet Kural arasında yaşanan darp olayında "Meslektaşım Sıla'nın sonuna kadar yanındayım" diyen Sertab Erener, önceki gün konserine gelen Ahmet Kural'ı sarılarak öptü.
Magazin 21 Şubat 2019 - 14:46

Şarkıcı Sıla, geçtiğimiz yılın son aylarında oyuncu sevgilisi Ahmet Kural’dan şiddet gördüğünü iddia ederek şikayetçi oldu. Sıla’ya destek olan isimlerin başında gelen Sertab Erener, aylar sonra konserine gelen Ahmet Kural’ı sarılıp öperek karşıladı.

“SILA’NIN YANINDA OLDUĞUMU HAYKIRIYORUM”

Sertab Erener, Kural’dan şiddet gördüğünü söyleyen Sıla’ya “Meslektaşım Sıla’yı bir kadın olarak ayakta alkışlıyorum. Ve yaşadığı bu korkunç olayda sonuna kadar yanında olduğumu haykırmak istiyorum.” diyerek destek olmuştu.

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Son güncelleme: 15:25 - 21.02.2019
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