Simay Barlas ve İdris Nebi Taşkan’ın aşk pozu
‘Zalim İstanbul’ dizisinde ‘Civan Yılmaz’ karakterini canlandıran İdris Nebi Taşkan ile dizideki sevgilisi ‘Damla Karaçay’ rolündeki Simay Barlas, aralık ayında Bakırköy’de bir mekanda görüntülenmişti.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Güzel oyuncu Simay Barlas Instagram hesabının hikaye bölümünde sevgilisi Nebi Taşkan ile fotoğrafını paylaştı.
Simay Barlas güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflara binlerce beğeni ve yorum geliyor.