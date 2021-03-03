Bülent Ersoy’a tepkiler devam ederken Gülşah Saraçoğlu gerçek kürküyle şov yaptı

Bülent Ersoy, 55 gümüş tilkiden elde edilen kürkle poz verince hayvansevelerin şimşeklerini üzerine çekmişti. Diva, “Bu kürkü yeni almadım. Kürkçü arkadaşım benim fotorğafımı kullanıp reklam yapmış” demişti.

Daha Bülent Ersoy’a tepkiler dinmemişken ‘Doya Doya Moda’ programında jürilik yapan Gülşah Saraçoğlu, önceki gün yayına gerçek kürk giyerek çıktı.

Saraçoğlu için sosyal medyada tepki gösterilen paylaşımlar yapıldı. İşte yapılan o yorumlardan bazıları:

* Katilsin! Bir de bununla övünüyorsun!

* Saçların tek tek yolunsa o hayvanlara kürk olsan ne tepki verirsin?

* Bu bir cinayettir!

* Sanatçı dediğin topluma örnek olur. Her gün bas bas bağırırken hayvan hakları diye kast ettiğiniz bu muydu? Yazıklar olsun!

* Senin de derini yüzüp kürk yapsalar hoşuna gider mi?

* Parayı bulunca ne yapacaklarını bilmiyorlar.

“ÜŞÜDÜĞÜM İÇİN GERÇEK KÜRK GİYİYORUM”



Ünlü modacı daha önce kürkleriyle ilgili yaptığı açıklamada “Gardırobumda 8 değerli parça var. Servet değerindeler. Ne yapayım, gerçek kürk seviyorum” ifadelerini kullanmıştı.

2019 yılında sosyal medya hesabından kürklü fotoğraflarını paylaşan Gülşah Saraçoğlu’na ünlü isimlerde tepki yağmıştı.

Eleştirilerin odağı olan ünlü modacı da kendisini “Ben asla sahte kürk giymem. Üşüyorum, giyiyorum. Bu kadar! Ayrıca dünyada tek kürk giyen ben miyim? Beni günah keçisi ilan edeceklerine dönüp kendilerine baksınlar” diyerek savunmuştu.