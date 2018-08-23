Simge açıkladı: Bayramdan sonra ‘Öpücem’

Son albümü Ben Bazen ile müzikseverlerin beğenisini kazanan Simge, bayramdan sonra 'Öpücem' isimli şarkısına klip çekeceğini açıkladı.

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Genç sanatçı, Simge, bayramda Jolly Joker Alaçatı'da konser verdi. Sahne performansı ve repertuvarı ile alkış toplayan Simge, Çeşme’yi çok sevdiğini, ancak uzun zamandır gelemediğini söyledi. Gülşah Saraçoğlu tasarımı kıyafeti ile göz dolduran Simge, bayramın barış ve mutluluk getirmesini diledi.

ÖNCE İŞ SONRA TATİL

Konser öncesi magazin mensuplarının sorularını yanıtlayan Simge, “Bayramdan hemen sonra Ben Bazen albümünde yer alan Sezen Aksu ve Sibel Algan imzalı ‘Öpücem’ şarkısını kliplendireceğim. Çekimler tamamlandıktan sonra henüz yapamadığım yaz tatiline çıkacağım” dedi.