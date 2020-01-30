Simge Fıstıkoğlu kimdir, kaç yaşındadır?

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ikinci bebeğine hamile ve doğum için geri sayıma başladı. 2019 yılında işadamı Emir Tavukçuoğlu ile evlenen Fıstıkoğlu, Eylül ayında ilk bebeğini kucağına almıştı. Ekranlardan uzak kalan Simge Fıstıkloğlu hakkında merak edilenler...

Simge Fıstıkoğlu 12 Aralık 1982’de İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Mesleğe 2006 yılında Habertürk’te spor spikeri olarak başladı. 2009 yılında spor müdürü olarak devam etti.

2011 yılında A Haber’e geçti. 2012 yılında Habertürk’e geçti. 1 Gün ve Gün Başlıyor programını hazırlayıp sundu. Burası Haftasonu programını da sunmuş olan Fıstıkoğlu, Show TV ile anlaşmış ve Yeni 1 Gün Programında haber sunuculuğu yaptı.

Eylül 2014’te programına son veren deneyimli televizyoncu farklı kurumlarda spikerlik yaptı. Simge Fıstıkoğlu 2015 yılı itibarıyla TRT Spor Kanalında Topuklu Krampon isimli Futbol Sohbet Programını Nazenin Tokuşoğlu ile birlikte sundu.

Günümüzde NTV’de hafta içi her akşam “Simge Fıstıkoğlu’yla spor akşamı” adlı programınıve “Günün İçinden” adlı haber programını sundu.