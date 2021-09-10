Simge Sağın 15 yıl sonra mezun oldu

Şarkıcı Simge Sağın, uzun yıllar ara verdiği üniversite eğitimini tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'nden mezun olan Sağın, diplomasını aldı.

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Pandemi döneminin kendisi için faydalı geçtiğini söyleyen ve 15 sene önce bitiremediği konservatuvara dönen Simge Sağın, mezun olmak için çok çalıştığını belirtti.

40 yaşındaki şarkıcı “Kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Şimdi diplomalı ve konservatuvar mezunuyum” diyerek duygularını dile getirdi.

“GENÇ KIZLAR SİZE ÇOK ÖNEMLİ BİR MESAJIM VAR”

Simge Sağın ayrıca, “Bu fotoğraf benim için çok kıymetli. Özellikle genç kızlar size çok önemli bir mesajım var! Okuyun, çalışın, kendi ayaklarınız üzerinde durmayı öğrenin! O zaman kimseye boyun eğmek zorunda kalmazsınız. Ben okuldan ayrılalı 15 yıl olmuş… Yarım kalan, tamamlanması pandemide gerçekleşen çok kıymetli bir meseleydi… Ama burada en büyük teşekkür Emel Şenocak hocama ve tabii ki tüm hocalarıma, arkadaşlarıma… Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi’ne de ne kadar teşekkür etsem az… Beni ne kadar güzel ağırladınız. Sizi çok seviyorum! Hepinize harika bir gelecek ve hayat diliyorum” ifadelerini kullandı.

Simge’yi mezuniyet töreninde sevgilisi aranjör sevgilisi Aytaç Özgümüş ve menajeri Özgür Aras da yalnız bırakmadı.

Kep töreni sonrası bir konser veren şarkıcı, öğrenci arkadaşlarına unutulmaz dakikalar yaşattı.

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