Simge Sağın dört ay dayanabildi!

Yeni şarkısıyla kendinden sıkça söz ettiren Simge yeni imajı ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Çıkaracağı yeni şarkısı için radikal bir değişikliğe giden Simge, saçlarını sarıya boyattı. Yeni imajı ile ilk kez geçtiğimiz gün sevenlerinin karşısına çıkan Simge’nin yeni saçları çok beğenildi. Yeni görüntüsüyle dünyaca ünlü şarkıcı Kylie Minogue’a benzetilen Simge, bu cesur kararıyla büyük beğeni topladı.

KARARINDAN ÇABUK DÖNDÜ

Simge Sağın büyük beğeni toplayan cesur kararından dört ay gibi kısa bir sürede dönerek takipçilerini şaşırttı. Dört ay önce saçlarını pilatin sarısına boyatan Simge Sağın “Özüme döndüm” diyerek esmer günlerine döndü.