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Simge Sağın dört ay dayanabildi!
Simge Sağın dört ay dayanabildi!
37 yaşındaki şarkıcı Simge Sağın, geçtiğimiz gün imaj değişikliğine gitmiş ve yeni singleı öncesinde saçlarını sarıya boyatarak dikkatleri üzerine çekmişti.
Magazin 13 Ekim 2019 - 08:34

Yeni şarkısıyla kendinden sıkça söz ettiren Simge yeni imajı ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Çıkaracağı yeni şarkısı için radikal bir değişikliğe giden Simge, saçlarını sarıya boyattı. Yeni imajı ile ilk kez geçtiğimiz gün sevenlerinin karşısına çıkan Simge’nin yeni saçları çok beğenildi. Yeni görüntüsüyle dünyaca ünlü şarkıcı Kylie Minogue’a benzetilen Simge, bu cesur kararıyla büyük beğeni topladı.

KARARINDAN ÇABUK DÖNDÜ

Simge Sağın büyük beğeni toplayan cesur kararından dört ay gibi kısa bir sürede dönerek takipçilerini şaşırttı. Dört ay önce saçlarını pilatin sarısına boyatan Simge Sağın “Özüme döndüm” diyerek esmer günlerine döndü.

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