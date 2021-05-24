Simge Sağın hastanelik oldu

Simge Sağın, ABD tatilinden dönerken uçakta rahatsızlandı. Şarkıcı uçaktaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle tedavi altına alınan Simge Sağın’a gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu.

“TABURCU OLDUM”

4 gündür hastanede tedavi gören şarkıcı Instagram hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Simge Sağın, şunları söyledi: “Herkese merhabalar. Öncelikle sağlık durumumdan dolayı geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. 4 gün sonunda taburcu oldum. Bir süre daha evde dinlenmem gerekecek. Hepinizi çok seviyor ve öpüyorum.”