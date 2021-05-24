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Simge Sağın hastanelik oldu

Tatil için gittiği ABD dönüşünde uçakta midesi bulanan şarkıcı Simge Sağın hastaneye kaldırıldı. 4 gün tedavi gören şarkıcı sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme: 09:27, 24/05/2021
Hayat HaberleriMagazin
Simge Sağın hastanelik oldu

Simge Sağın, ABD tatilinden dönerken uçakta rahatsızlandı. Şarkıcı uçaktaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle tedavi altına alınan Simge Sağın’a gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu.

“TABURCU OLDUM”

4 gündür hastanede tedavi gören şarkıcı Instagram hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Simge Sağın

Simge Sağın, şunları söyledi: “Herkese merhabalar. Öncelikle sağlık durumumdan dolayı geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. 4 gün sonunda taburcu oldum. Bir süre daha evde dinlenmem gerekecek. Hepinizi çok seviyor ve öpüyorum.”

Simge Sağın’ın paylaşımı.

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Yayınlanma Tarihi:09:21,