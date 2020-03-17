Simge Sağın kimdir? Simge Sağın kaç yaşında?

Simge Sağın, 8 Ağustos 1981 yılında doğdu. Pek çok jenerik ve dizi müziği çalışmasında katkıda bulunan Simge Sağın'ın internet üzerinden kim olduğu aranıyor. İşte Simge Sağın ve hakkında merak edilen her şey...

Simge Sağın besteleri ve şarkıları ile tanınıyor. Takipçileri ve hayranları da Simge Sağın hakkında daha çok bilgi edinmek istiyor. Peki Simge Sağın kimdir? Nerede doğdu? hangi müzisyenlerle çalıştı ve nerede eğitim aldı. İşte ayrıntılar…

SİMGE SAĞIN KİMDİR?

Simge Sağın, 8 Ağustos 1981 yılında Şişli, İstanbul'da doğdu. Müzisyen bir babanın kızı olması hayatının her anında müzikle iç içe büyümesini sağladı. 12 yaşında gitar çalmaya ve besteler yapmaya başladı ve müzikle ilgili çalışmalarının İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi bölümünden mezun olarak devam ettirdi. Okulda Alaattin Yavaşça, Selahaddin İçli gibi pek çok müzisyenle çalışma fırsatı elde etti.

Sağın ilk profesyonel deneyimini Zeynep Dizdar orkestrasında kazandı. Daha sonrasında Gülşen'e dört, Yaşar'a iki ve Serdar Ortaç'a iki sene sahnede vokalistlik yaptı. 2007 yılında başlayan başrollerinde Vahide Perçin, Talat Bulut, İlhan Şeşen’in oynadığı Annem dizisi için Kıraç ile düet yaptı. “Annem” şarkısı 2010 yılında 818.316 dinlenmeyle dijital ortamda en çok dinlenen 20 şarkı arasına girerek 17. sırada yer almayı başardı.Simge ayrıca Süper FM’in jeneriği gibi pek çok jenerik ve dizi müziği çalışmasında katkıda bulundu.