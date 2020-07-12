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Simge Sağın plajdan değil kamptan paylaştı
Simge Sağın plajdan değil kamptan paylaştı
Şarkıcı Simge Sağın corona virüsü nedeniyle tatilini kamp alanında yapmayı tercih edenler arasına katıldı. Sağın, hamak paylaşımıyla beğeni topladı.
Magazin 12 Temmuz 2020 - 10:00

Corona virüsü sonrasında milyonlarca insan kendilerini evlerinde karantina altına almış ve salgının seyrini takip etmişti.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte insanlar evlerinden çıktı ve gündelik hayatlarına dönmeye başladı. Bunlardan biri de şarkıcı Simge Sağın oldu.

Pek çok ünlü isim gibi tatile çıkan Sağın burada da tedbiri elden bırakmayarak kamp tatilini tercih etti ve İzmir’in güneyinde bulunan bir kamp alanında güneşin tadını çıkartmaya karar verdi.

Sosyal medya hesabından hamakta keyif yaparken çekilmiş bir karesini paylaşan Sağın bu fotoğrafın altına “Kamp hayatı güzeldir” notunu düştü.

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